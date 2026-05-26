Россия может приостановить льготные поставки энергоресурсов в Армению
Страна практически полностью зависит от российского газа и получает основную часть нефтепродуктов из РФ
Министерство энергетики России направило в Минтерр Армении письмо с предупреждением о возможном пересмотре условий поставок российских энергоресурсов, сообщает «Ъ». Согласно документу, подписанному министром энергетики Сергеем Цивилевым, Россия может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае дальнейшего сближения Еревана с Евросоюзом.
Действующий с 2013 года договор позволяет России осуществлять поставки на льготных условиях, привязанных к внутреннему потреблению. Эти поставки имеют критическое значение для армянской экономики, поскольку страна практически полностью зависит от российского газа и получает основную часть нефтепродуктов из РФ.
Эксперты отмечают, что в случае прекращения действия текущего режима льготных поставок Еревану будет сложно оперативно найти альтернативные источники ресурсов. Переход на других поставщиков неизбежно приведет к росту цен на топливо и газ для конечных потребителей в Армении.
Напомним, что Армения может потерять льготные цены на газ в случае выхода из Евразийского экономического союза, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
