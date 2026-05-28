ЭП-600 стал первым масштабным вводом мощности в отрасли без лицензиаров и вендоров — Карисалов

Председатель правления СИБУРа дал интервью изданию «Татар-информ» и ТНВ

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

ЭП-600 стал первым масштабным вводом мощности в отрасли без лицензиаров и вендоров, заявил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью изданию «Татар-информ» и ТНВ.

К строительству и пуску олефинового комплекса ЭП-600 была привлечена вся сила большого единого СИБУРа — более 500 специалистов «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», Амурского ГХК, «ЗапСибНефтехима», отметил Михаил Карисалов. Это был первый в России пример ввода в эксплуатацию объекта в отрасли уже в постсанкционном режиме: без лицензиаров, без вендоров. На этой площадке СИБУРу удалось отработать принципы работы единой компании, расположенной в разных географиях.

Председатель правления подчеркнул, что ЭП-600 позволил «Нижнекамскнефтехиму» де-факто получить статус производителя 25% от общего объема выпуска этилена в Российской Федерации. Он добавил, что объединенные мощности первого и второго этиленовых комплексов «Нижнекамскнефтехима» дают около 1,3 млн тонн этилена.

ЭП-600 — крупнейший проект по созданию новых мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана и один из ключевых для отрасли в масштабах всей страны. Производственные мощности комплекса позволяют получать до 600 тыс. тонн этилена, более 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола и 88 тыс. тонн бутадиена в год. Инвестиции в проект составили около 200 млрд рублей.

Радифа Мингалева