В Татарстане обновлен перечень системообразующих предприятий

В список включили 443 компании

В 2026 году в список системообразующих предприятий Татарстана включили 443 компании. Это на 10 фирм меньше, чем было в 2025-м. Однако в перечень бюджетообразующих организаций добавили три подразделения «Алабуги» (ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери»). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также туда добавили «Северные ворота», «Унипарк», «Первое строительное управление», «Электрические сети».

Среди тех, кого исключили из перечня, — «АК БАРС-Актив», «КеллиС», «Римера-Алнас» и «Континент Производственные решения», пивоваренный завод «Белый Кремль», «Заинский водоканал», «Альтернативная генерирующая компания — 2» и «Пестречинские коммунальные сети», «Транспортная компания P-Транс», «ПСГ», «Адреналин сервис», «О2», челнинский «Горкоммунхоз» и другие предприятия.

Никита Егоров