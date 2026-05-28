СИБУР укрепил сырьевую базу в Татарстане за счет долгосрочных соглашений с «Татнефтью» и «ТАИФ-НК»

Это позволяет компании сохранять стабильное сырьевое обеспечение нефтехимических предприятий в республике

СИБУР выстроил долгосрочное сотрудничество с «Татнефтью» и «ТАИФ-НК», что позволяет компании сохранять стабильное сырьевое обеспечение нефтехимических предприятий в Татарстане. Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов в интервью «Татар-информу» и ТНВ.

По его словам, одним из ключевых факторов устойчивого развития нефтехимии остается наличие надежной сырьевой базы. Карисалов подчеркнул, что для СИБУРа особое значение имеет нефтепереработка, а важную роль в обеспечении проекта играет «Татнефть». С этой компанией, как он уточнил, заключен контракт сроком на 10 лет. Кроме того, у СИБУРа действует еще более продолжительное соглашение с «ТАИФ-НК», рассчитанное на десятилетия.

Глава компании отметил, что такие договоренности формируют прочный фундамент для всей производственной цепочки — от выпуска продукции и дальнейших переделов до кадровой и социальной стабильности.

Карисалов также напомнил, что в дополнение к действующим мощностям по выпуску этилена объемом 600 тыс. тонн в год «Нижнекамскнефтехим» в 2025 году ввел в эксплуатацию новую установку ЭП-600. Одновременно с ней компания развивает производства стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена. В результате совокупные мощности по выпуску этилена на сегодняшний день достигают примерно 1,3 млн тонн в год.

Сырьем для ЭП-600 служит прямогонный бензин — нафта. Поставки осуществляются с расположенных поблизости нефтеперерабатывающих предприятий, что дополнительно повышает эффективность логистики и снабжения.

Ранее также сообщалось, что в 2025 году СИБУР приступил к строительству нового этиленопровода в Татарстане. Он соединит площадки «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», входящих в структуру компании. Протяженность трубопровода составит 254 км, а объем инвестиций превысит 30 млрд рублей. Благодаря увеличенному диаметру мощность прокачки достигнет 500 тыс. тонн в год. Новый объект должен заменить этиленопровод 1976 года постройки и обеспечить сырьевую основу для будущих производств на многие годы. Завершить реализацию проекта планируется во втором квартале 2027 года.

Радифа Мингалева