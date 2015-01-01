Портрет
Интернет-газета "Реальное время" предлагает читателям истории и интервью выдающихся людей, которые по разным причинам известны только достаточно узкому кругу друзей и знакомых. Мы считаем, что это несправедливо, и поэтому каждую неделю рассказываем вам о новом герое. Медики, педагоги, деятели культуры и искусства, производственники, предприниматели - именно на этих людях держится Россия. Для удобства, все найденные и подготовленные нами для проекта истории собираются в этом сюжете под названием "Портрет".
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