Международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026»

1-3 апреля в Казани на территории Kazan Expo состоится Международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026». Форум посвящен реализации энергетической стратегии России до 2050 года и решению актуальных задач электроэнергетики. Проводится с 1998 года, а с 2026-го имеет федеральный статус.

Традиционно форум объединяет делегации из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других стран, а также ведущих российских экспертов. Специализированная энергетическая выставка в рамках форума предоставляет возможность для презентации продукции, обсуждения преимуществ технологий и выстраивания прямого диалога с целевой аудиторией.

Тематические разделы:



Энергетическое оборудование и технологии (гидро-, тепло-, электроэнергетика);

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;

Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии;

Экологически чистые технологии и декарбонизация;

Системы учета, автоматизации и цифровизации энергосетей;

Энергетическая безопасность и системы автономного энергоснабжения;

Промышленная и коммунальная энергетика;

Энергоаудит и целевые программы энергосбережения.

