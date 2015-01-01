01 апр 2026

Международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026»

1-3 апреля в Казани на территории Kazan Expo состоится Международный электроэнергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ-2026». Форум посвящен реализации энергетической стратегии России до 2050 года и решению актуальных задач электроэнергетики. Проводится с 1998 года, а с 2026-го имеет федеральный статус.

Традиционно форум объединяет делегации из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других стран, а также ведущих российских экспертов. Специализированная энергетическая выставка в рамках форума предоставляет возможность для презентации продукции, обсуждения преимуществ технологий и выстраивания прямого диалога с целевой аудиторией.

Тематические разделы:

  • Энергетическое оборудование и технологии (гидро-, тепло-, электроэнергетика);
  • Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;
  • Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии;
  • Экологически чистые технологии и декарбонизация;
  • Системы учета, автоматизации и цифровизации энергосетей;
  • Энергетическая безопасность и системы автономного энергоснабжения;
  • Промышленная и коммунальная энергетика;
  • Энергоаудит и целевые программы энергосбережения.

