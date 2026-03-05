Средняя зарплата в СМИ в Татарстане ниже общереспубликанской

Глава агентства озвучил сумму в 65 тыс. рублей, тогда как по Татарстану показатель составляет 100 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов сообщил о разнице в уровне заработных плат в медиасфере и в целом по республике.

По его словам, руководитель профильного агентства ранее озвучил размер средней зарплаты в отрасли — 65 тыс. рублей. При этом в районных средствах массовой информации, по данным Аминова, показатель составляет 55 тыс. рублей.

Средняя заработная плата по республике сегодня достигает 100 тыс. рублей.

Аминов отметил, что проблема оплаты труда требует обсуждения на уровне правительства и раиса республики. По его словам, особенно остро вопрос стоит для сотрудников, не связанных напрямую с журналистикой.

Средняя зарплата технических работников, корректоров и водителей составляет около 30 тыс. рублей. Он подчеркнул, что из-за этого возникают сложности с поиском водителей.

Ранее «Реальное время» писало, что средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей.

Ариана Ранцева