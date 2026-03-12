Как экономическая полиция атакует махинаторов ЖКХ и хранит тайны Коломойского* и Шевыревых

Полковник МВД Татарстана Рафаэль Усманов приоткрыл детали борьбы с хищениями в сферах оборонзаказа, ИЖС, коммуналки и со взяточниками во власти

В Татарстане борцы с коррупцией все пристальнее вникают в черный бизнес в ЖКХ. Если еще несколько лет назад за год возбуждали по одному-два уголовных дела, то в 2025-м экономической полиции удалось выявить 30 фактов накрутки цифр в платежках управляющими компаниями, потянувших на уголовные дела. В одном случае ущерб составил почти 70 млн рублей. При этом начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана полковник Рафаэль Усманов наотрез отказался рассказывать об оперативном сопровождении резонансного дела украинских олигархов, заочно обвиняемых в выводе нефти на 11 миллиардов рублей, и вообще воздержался от упоминания фамилий фигурантов — даже по вступившим в силу приговорам, отмечает журналист «Реального времени».

«Делать все, чтобы экономика нашей страны была чистой и прозрачной»

«Давно не встречались!» — поприветствовал собравшихся журналистов начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Рафаэль Усманов. Сегодняшнюю встречу приурочили к профессиональному празднику подразделений экономической полиции, аналог которых появился еще в советской милиции 16 марта 1937 года.

— Продолжим делать все, чтобы экономика нашей страны была чистой и прозрачной, — заверил собравшихся полковник Усманов, поблагодарив и всех силовиков-смежников за выстроенную систему совместной работы.

Одним из ее результатов можно считать 104 вскрытых за год преступления в налоговой сфере с общим ущербом свыше 11 млрд рублей. «Возмещено в бюджет либо арестовано имущество также на 11 млрд рублей с лишним», — добавил он.

За год направили в суд дела восьми финансовых пирамид и возбудили три новых, — сообщил Рафаэль Усманов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другая сторона уклонений от уплаты в бюджет — обнал и так называемые процессинговые услуги. Под Новый год силовики направили в суд дело организованного преступного сообщества, членов которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и получении от нее дохода в полмиллиарда рублей с лишним. На стадии расследования — возбужденные в 2025-м дела восьми групп «черных банкиров» и еще одного ОПС в данной сфере.

По международным каналам в Татарстан продолжают завозить фальшивые купюры. У одной из групп по сбыту таких липовых банкнот изъяли псевдоналичных на 14 млн рублей, у другой накрыли перевозчиков с суммой поддельных дензнаков на 9 млн. В целом по республике выявлено 44 факта сбыта.

Что касается такого инструмента платежей, как криптовалюта, то Рафаэль Усманов отметил — по делам о финансовых пирамидах факты ее использования в процессе хищений имеют место. К слову, в 2025-м направили в суд восемь дел о хищениях по способу пирамиды и возбудили три новых, где приманкой служили обещания крайне выгодных кешбэк-программ.

Данных по арестам цифровых активов у руководителя подразделения МВД Татарстана пока нет. Реальное время / realnoevremya.ru

Вопрос о том, сколько цифровых активов попали под арест после поправок, внесенных в законодательство, глава оперативного подразделения переадресовал сотрудникам следствия.

Отметим, что информация о наложении ареста на криптовалютные счета фигурировала в материалах по делу Finiko. А по антикоррупционному иску прокуратуры суд взыскал почти 60 млн рублей с бывшего наркополицейского Руслана Бурганова — по операциям с криптой на бирже, которые тот не указывал в декларациях.

Коммунальный лохотрон и оборонзаказ

Отдельно спикер остановился на работе подчиненных по аферам в системе ЖКХ, уверяя, что этим вопросам уделяется особое внимание. До порядка и прозрачности тут далеко — с учетом наглого вывода средств даже через фирмы-однодневки и оплаты нецелевых расходов из коммунального «общака». Вскрыть незаконные поборы с граждан порой способны только эксперты.

Реальных схем накруток платежей глава управления МВД называть не стал. Но поделился: только одна управляющая компания «наварила» на жильцах около 70 млн рублей сверх того, что предназначалось для оплаты тем, кто реально оказывает услуги по обеспечению домов теплом, водой, электричеством и газом. Дело этих коммунальных аферистов отправили в суд минувшей осенью. Всего за 12 месяцев выявлено три десятка схожих преступлений. Установленный по этим делам ущерб возмещен лишь на 56 млн.

По данным МВД, руководители УК грешат нецелевыми расходами народных денег и выводом через фирмы-однодневки. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Усманов заметил — в списке потенциальных потерпевших рискует оказаться каждый, так что снижать темпы силовики не намерены, всего за два месяца 2026-го накопали на пять уголовно-коммунальных дел.

Напомнил полковник и актуальную историю с завышением оплаты услуг за вывоз снега с дорог Нижнекамска — на 5 млн рублей, — имевшую коррупционное продолжение в местной дирекции единого заказчика: по версии МВД, за подписание «снежных» актов передавалась взятка в 2 млн рублей.

— На особом контроле находится защита средств государственного оборонного заказа и интересов участников СВО и членов их семей, — продолжил выступление Рафаэль Усманов.

Раскрывать детали резонансных дел до приговора Рафаэль Усманов не стал. сайт МВД Татарстана

С его слов, за 12 месяцев выявлено 24 преступления на шести предприятиях Татарстана — в Казани, Челнах, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске. Возбуждено дело о хищении 65 млн рублей в рамках поставки оборудования и изделий для нужд оборонки.

В сфере топливно-энергетического комплекса на уголовку потянули больше полусотни установленных фактов. В том числе — хищение 30 млн рублей, предназначенных на поставку ГСМ в организации двух регионов страны, которое сейчас расследуют в центральном аппарате МВД России.

Что сказал Усманов о работе по Шевыревым и активах Коломойского* в РФ

Накануне брифинга прокуратура обнародовала данные о направлении в суд давнего дела о хищении 800 тысяч тонн нефти путем поставок через фирмы-посредники на Украину. Ущерб «Татнефти» на финише следствия оценен в 10,8 млрд рублей. По данным «Реального времени», под арест попали российские активы производителя пластиковой тары «Петрус» на 20,7 млрд, из которых половину составляют акции данного АО.

По информации надзорного ведомства, компания аффилирована с украинским олигархом Игорем Коломойским* (включен в список террористов и экстремистов за финансирование неонацистских вооруженных формирований на Украине, — прим. ред.). Обвинение ему и еще трем фигурантам дела об организации преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере (ст. 210 и ст. 160 УК РФ) предъявлено заочно, поскольку все они объявлены российскими властями в международный розыск. При этом бывший предправления «Укртатнафты» Павел Овчаренко разыскивается и украинскими властями.

Украинского олигарха будут судить в Альметьевске заочно. скриншот из видео «Коломойский о дефолте» с канала «Alex Domrin»

Ранее сообщалось — оперативное сопровождение данного международного дела осуществляли оперативники экономической полиции МВД Татарстана. На вопросы «Реального времени» — с какими сложностями они столкнулись, почему активы «Петруса» арестовали на четвертом году расследования, а само дело возбудили через 14 лет после окончания преступления — Рафаэль Усманов сегодня отвечать не стал.

«Не хочу навредить этому делу, этому расследованию», — объяснил он свою позицию, отметив, что фигуранты в нем «специфические», а рассмотрение в суде пока не началось.



«Как только будет решение суда — можем отдельно собраться», — предложил глава управления, обронив фразу, из которой следовало — резонансный процесс могут и закрыть для публики.

Также Рафаэль Усманов воздержался от огласки результатов оперативной работы по делу Шевыревых. «Я пока ничего комментировать не буду и не могу. В интересах следствия», — заявил он, предложив журналистам обращаться с вопросами в Следком.

Напомним, о привлечении оперативников экономической полиции к расследованию дела ВИП-дорожника и получателя миллиардных госконтрактов Станислава Шевырева стало известно на последнем заседании по продлению ему меры пресечения. В суде подсветили информацию о движении по счету организации, причем следователь СК отметил, что в рамках расследуемого дела о покушении на сноху обвиняемого, Ирину Шевыреву, силовики ищут новые факты преступной деятельности привлекаемой орггруппы.

Верховный суд РТ обосновал освобождение Шевырева под домашний арест отсутствием новых следственных действий с ним. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заметим, отсутствие новых результатов по делу и новых следственных действий с Шевыревым стало одним из ключевых доводов в решении Верховного суда Татарстана, освободившего руководителя компании «Волга-Автодор» под домашний арест.

За счет кого растут «средние» взятки и новое дело по ИЖС

По итогам 2025-го средний размер незаконного вознаграждения в Татарстане вырос до 676 тысяч рублей. Рафаэль Усманов отметил — общий размер выявленных взяток за тот же период составил свыше 700 млн рублей.

— Размер вырос не за счет учителей и врачей. Это или главы районов, или бывшие вице-премьеры, — не называя фамилий, сообщил полковник. — Что касается образования и медицины, то суммы там, может, и маленькие, но они частые...

К уголовке привлекали 164 получателя взяток, 429 взяткодателей и 323 посредника взяточничеству. Невысокую цифру взяткополучателей Усманов объяснил тем, что схемы передач коррупционных вознаграждений усложняются и на одного взяткодателя и одного взяткополучателя могут приходиться цепочки из 12—15 посредников.

Дело против ныне осужденного экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева сопровождали оперативники БЭП. скриншот из видео chelny-biz.ru

Кроме того, нередки случаи, когда предполагаемая взятка просто не доходит до тех, кому якобы предназначалась, оседая в карманах все тех же посредников.

Не остались без внимания и аферы в сфере индивидуального жилищного строительства. Такого наплыва обманутых, как в прошлом году, уже нет, фиксируются единичные факты, отметил начальник подразделения МВД Татарстана, указав, что к решению проблемы семей с детьми, что берут кредиты и остаются ни с чем, подключилось и банковское сообщество, и законодатели.

Через год экономическая полиция в системе МВД РФ будет отмечать 90-летие службы. Насколько поменяется картина экономических преступлений и какие «тайны следствия» обнародуют к тому моменту — расскажет «Реальное время».

Ирина Плотникова