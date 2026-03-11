Новости общества

Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменена

06:23, 11.03.2026

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется

Режим «Угроза атаки БПЛА» на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

При этом на территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности. Ограничения в республике введены с 02.53 по мск.

Также продолжают действовать ограничения в работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

