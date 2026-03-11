Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменена

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется

Режим «Угроза атаки БПЛА» на города Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

При этом на территории Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности. Ограничения в республике введены с 02.53 по мск.

Также продолжают действовать ограничения в работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.