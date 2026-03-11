Новости происшествий

Массированная атака БПЛА затронула соседнюю с Татарстаном Самарскую область

08:15, 11.03.2026

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских дронов

Фото: Дарья Пинегина

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Дежурные подразделения ПВО ликвидировали угрозы в граничащей с Татарстаном Самарской областью. Помимо этого, дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Точное количество аппаратов не уточняется.

Напомним, в Татарстане с 02:53 мск действует режим беспилотной опасности. В течение почти двух часов сохранялась угроза воздушной атаки на Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны.

Рената Валеева

