Массированная атака БПЛА затронула соседнюю с Татарстаном Самарскую область
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских дронов
В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Дежурные подразделения ПВО ликвидировали угрозы в граничащей с Татарстаном Самарской областью. Помимо этого, дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Точное количество аппаратов не уточняется.
Напомним, в Татарстане с 02:53 мск действует режим беспилотной опасности. В течение почти двух часов сохранялась угроза воздушной атаки на Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны.
