Пезешкиан в разговоре с Алиевым отверг причастность Ирана к атаке дронов на Азербайджан
В четверг один из БПЛА врезался в терминал аэропорта, второй упал в непосредственной близости от школы
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Тегеран не имеет отношения к инциденту с падением беспилотников в Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Беседа состоялась 8 марта по инициативе иранской стороны. В ходе разговора Пезешкиан подчеркнул, что авиаудар не был инициирован Ираном, и заверил, что обстоятельства произошедшего будут расследованы.
Ранее азербайджанский лидер привел национальную армию в режим полной боеготовности.
Напомним, 5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов в Нахичевани. По данным ведомства, дроны были запущены с территории Ирана. Один из аппаратов врезался в терминал местного аэропорта, второй упал в непосредственной близости от здания школы.
В результате инцидента пострадали как минимум четыре человека. Власти Азербайджана расценили произошедшее как грубое нарушение норм международного права. В Баку был вызван посол Ирана для предоставления официальных объяснений, а на дипломатическом уровне Тегерану было предъявлено обвинение в агрессивных действиях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».