Пезешкиан в разговоре с Алиевым отверг причастность Ирана к атаке дронов на Азербайджан

В четверг один из БПЛА врезался в терминал аэропорта, второй упал в непосредственной близости от школы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Тегеран не имеет отношения к инциденту с падением беспилотников в Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Беседа состоялась 8 марта по инициативе иранской стороны. В ходе разговора Пезешкиан подчеркнул, что авиаудар не был инициирован Ираном, и заверил, что обстоятельства произошедшего будут расследованы.

Ранее азербайджанский лидер привел национальную армию в режим полной боеготовности.

Напомним, 5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов в Нахичевани. По данным ведомства, дроны были запущены с территории Ирана. Один из аппаратов врезался в терминал местного аэропорта, второй упал в непосредственной близости от здания школы.

В результате инцидента пострадали как минимум четыре человека. Власти Азербайджана расценили произошедшее как грубое нарушение норм международного права. В Баку был вызван посол Ирана для предоставления официальных объяснений, а на дипломатическом уровне Тегерану было предъявлено обвинение в агрессивных действиях.

Рената Валеева