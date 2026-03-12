В Персидском заливе атаковали танкер: Иран утверждает, что судно принадлежит США

Судно было поражено после того, как не подчинилось требованиям военно‑морских сил КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по танкеру Safe Sia в северной части Персидского залива. Судно ходит под флагом Маршалловых островов и, по утверждению иранской стороны, принадлежит США. Их сообщение передает агентство Tasnim.

В пресс‑службе уточнили, что судно было поражено после того, как не подчинилось требованиям военно‑морских сил КСИР.

КСИР также вновь напомнил, что все суда, планирующие проход через Ормузский пролив, обязаны соблюдать правила, ранее объявленные иранскими властями. В сообщении подчеркивается:

— Нефтяные танкеры и суда, курсирующие в Персидском заливе и Ормузском проливе, должны понимать, что эта небезопасность является результатом жестокой агрессии США в этом регионе. Для обеспечения своей безопасности и охраны они должны действовать в соответствии с законами и правилами прохода в Персидском заливе и Ормузском проливе в условиях войны, объявленной Исламской Республикой Иран, чтобы избежать поражения случайными снарядами.



Рената Валеева