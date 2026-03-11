На складе косметики в Казани вспыхнул пожар на площади 3 тыс. «квадратов»

Информации о пострадавших не поступало

На складе косметики и парфюмерии в Казани вспыхнул пожар на площади 3 тыс. кв. м. На месте уже работают пожарные службы, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану в МАХ.

— 20 человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. К работам привлечено 84 сотрудника казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц пожарной техники, — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что производство находится на ул. Родины, дом №7.

Ранее сообщалось, что в Елабуге произошел крупный пожар на складе, который тушили почти 90 человек.

Никита Егоров