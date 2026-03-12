За год в Татарстане дали взятки на 700 млн рублей — средний размер составил 676 тысяч

Такие данные озвучили в МВД республики, подводя итоги борьбы с коррупцией

Фото: Динар Фатыхов

Средний размер незаконного вознаграждения в Татарстане вырос до 676 тысяч рублей по итогам 2025 года. Эту цифру сегодня назвал полковник Рафаэль Усманов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

Он же отметил — общий размер выявленных взяток за 12 месяцев составил свыше 700 млн рублей.

При этом силовиками были привлечены к ответственности 164 мздоимца, 429 взяткодателей и 323 посредника взяточничеству. Невысокую цифру взяткополучателей Усманов объяснил тем, что схемы передач коррупционных вознаграждений усложняются и на одного взяткодателя и одного взяткополучателя могут приходится цепочки из 12—15 посредников.

Кроме того, нередки случаи, когда предполагаемая взятка просто не доходит до тех, кому якобы предназначалась, оседая в карманах все тех же посредников.

Ирина Плотникова