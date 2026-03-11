В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителям Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов рекомендовано проследовать в укрытия
В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
— Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении МЧС.
На остальной территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Также введены ограничения в работу аэропорта Казани.
Режим «Угроза атаки БПЛА» вводится, когда дрон находится непосредственно на территории республики. В таком случае жителям нужно экстренно покинуть улицу, зайти в подземные помещения, паркинги или в ближайшее убежище.
Режим «Беспилотная опасность» вводится в тех случаях, когда в небе зафиксировали БПЛА, который летит в направлении Татарстана.
