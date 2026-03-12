За ночь над регионами России и морями уничтожено 80 украинских дронов

На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар

Фото: Дарья Пинегина

В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 80 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

География работы ПВО охватила десять направлений, включая акватории двух морей. Наибольшее количество дронов было сбито над Краснодарским краем — 30 единиц. Еще 14 БПЛА уничтожены над Крымом, 10 — над Ростовской областью. Кроме того, 8 аппаратов были сбиты над Черным морем и 2 — над Азовским.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Остальные перехваты распределились следующим образом: по 5 дронов над Брянской и Белгородской областями, 3 — над Курской, по 2 — над Калужской и один — над Воронежской областью.

В Тихорецком районе фрагменты сбитого аппарата упали на территорию нефтебазы, что спровоцировало возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

— Пострадавших нет. В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — подчеркнули в оперштабе.

Накануне российские средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Атака ВСУ затронула соседнюю с Татарстаном Самарскую область.

Рената Валеева