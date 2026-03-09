Движение на трассе М‑12 «Восток» в сторону Казани перекрыто из‑за аварии
Водителей просят воспользоваться альтернативным путем
На трассе М‑12 «Восток» в направлении Казани произошло ДТП — движение перекрыто на 1366‑м километре в Пермском крае. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
Водителям, следующим по трассе М‑12, рекомендуется заранее скорректировать маршрут. Им предлагают воспользоваться альтернативным путем: для этого нужно свернуть с трассы на 1392‑м километре.
