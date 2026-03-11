Новости происшествий

На трассе М-7 в Менделеевском районе Татарстана столкнулись Renault и Mazda — один человек погиб

09:15, 11.03.2026

Renault Symbol выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda 5

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария случилась 11 марта около 07:34 на 13‑м километре трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, автомобиль Renault Symbol выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mazda 5.

В результате ДТП пассажирка Renault Symbol 1955 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Водитель этого же автомобиля, 1951 года рождения, получил серьезные повреждения и был госпитализирован.

