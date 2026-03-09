Авиаударом Израиля уничтожен Российский культурный центр в Ливане — видео

Инфраструктура учреждения превращена в руины

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры последствий массированного авиаудара израильских ВВС по ливанскому городу Набатия. Одной из целей атаки стал район Аль-Баяд, где располагался Российский культурный центр, передает RT.

Судя по видеозаписям с места происшествия, пятиэтажное здание, на первом этаже которого находился центр, подверглось полному разрушению. Инфраструктура учреждения превращена в руины.

Российский культурный центр в Набатии вел свою деятельность с 2004 года. За два десятилетия он стал гуманитарной площадкой для выпускников российских вузов и многочисленной русскоязычной диаспоры на юге Ливана.

В Доме русской культуры на постоянной основе функционировали курсы изучения русского языка, творческие студии для детей и площадки для проведения торжественных вечеров российско-ливанской дружбы и концертов классической музыки.



По последним данным, общее число погибших в Ливане с начала текущей волны израильских атак достигло 294 человек.

Рената Валеева