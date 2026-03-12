Дмитрий Песков назвал «безрассудными» попытки ударов по станциям «Русская» и «Береговая»

Дежурные средства ПВО уничтожили десять дронов непосредственно над территорией газокомпрессорной станции в Краснодарском крае

Рано утром 12 марта вооруженные силы Украины атаковали компрессорные станции «Русская» и «Береговая», обеспечивающие работу экспортных газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

— Средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции «Русская» и «Береговая», — официально подтвердили в пресс-службе ПАО «Газпром».

По информации Минобороны, все атаки были отражены: в течение ночи и утра дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских дронов непосредственно над территорией газокомпрессорной станции, питающей «Турецкий поток».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал действия киевского режима «абсолютно безрассудными».

— Сегодня ночью снова были попытки совершить удары дронами по компрессорной станции «Русская»... Это еще одно нападение на международный объект и нитку нефтепровода, которая обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран, — цитирует представителя Кремля RT.

Он также добавил, что подобные провокации ставят под угрозу стабильность мирового энергетического рынка, так как «Турецкий поток» сегодня является одним из основных маршрутов поставок российского голубого топлива в Южную и Юго-Восточную Европу.



Рената Валеева