В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек

21:08, 10.03.2026

Еще 37 ранены и госпитализированы в медучреждения города

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску пострадали 37 человек, еще шестеро погибли, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших госпитализировали в областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Власти призывают жителей обращаться в единую диспетчерскую службу при необходимости медицинской помощи.

Напомним, ранее стало известно о ракетном ударе по Брянску.

— Совершена целенаправленная атака укронацистов по мирным гражданам. Есть жертвы и раненые, — отметил Богомазов в своем телеграм-канале.

Наталья Жирнова

