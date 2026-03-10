В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек
Еще 37 ранены и госпитализированы в медучреждения города
В результате ракетного удара ВСУ по Брянску пострадали 37 человек, еще шестеро погибли, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших госпитализировали в областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Власти призывают жителей обращаться в единую диспетчерскую службу при необходимости медицинской помощи.
Напомним, ранее стало известно о ракетном ударе по Брянску.
— Совершена целенаправленная атака укронацистов по мирным гражданам. Есть жертвы и раненые, — отметил Богомазов в своем телеграм-канале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».