Объекты «Газпрома» на юге России подверглись серии атак

По данным компании, все атаки были успешно отражены, критических повреждений инфраструктуры не допущено

Фото: Максим Платонов

За последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты ПАО «Газпром» на юге России подверглись 12 атакам. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сегодня очередной удар был нанесен по компрессорной станции «Русская». Накануне аналогичные атаки зафиксированы на КС «Береговая» и КС «Казачья».

Все объекты, подвергшиеся атакам, относятся к критически важной энергетической инфраструктуре. Они обеспечивают надежность экспортных поставок газа по магистральным газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

По данным компании, все атаки были успешно отражены, критических повреждений инфраструктуры не допущено. Напомним, что накануне в результате ракетного удара ВСУ по Брянску пострадали 37 человек, еще шестеро погибли.



Наталья Жирнова