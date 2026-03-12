В Татарстане с начала 2026 года выявлено 425 экономических преступлений

Кроме того, было зафиксировано 166 преступлений против государственной власти и интересов государственной службы

Фото: Ирина Плотникова

За 2025 год и первые два месяца 2026-го правоохранительные органы республики активно работали над выявлением и пресечением экономических преступлений. Совместные усилия УЭБиПК МВД по РТ и других структур принесли ощутимые результаты в различных сферах.

В 2025 году правоохранительные органы выявили 61 преступление в рамках реализации национальных проектов. Также было зафиксировано 64 преступления в топливно-энергетическом комплексе — по 33 из них следствие уже завершено, а 12 человек привлечены к уголовной ответственности. В сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено 30 преступлений, в оборонно-промышленном комплексе — 24 преступления, а на потребительском рынке — 27 преступлений.

Значительные усилия были направлены на борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции. В ходе рейдов было проведено 5 479 проверок объектов алкогольного рынка, проверено 37 265 единиц автотранспорта, изъято 6 636 литров алкогольной продукции. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ за незаконную закупку, хранение и розничную продажу этилового спирта без лицензии.

Помимо этого, правоохранительные органы зафиксировали 133 случая фальшивомонетничества. В кредитно-финансовом секторе было выявлено 242 преступления. По 45 из них уголовные дела уже направлены в суды, а 43 лица, в том числе участники организованных преступных групп, привлечены к ответственности.

Особое внимание уделялось выявлению налоговых преступлений. Совместно с Федеральной налоговой службой Республики Татарстан правоохранительные органы выявили 103 преступления, включая 67 случаев уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах (части 1 и 2 статьи 199 УК РФ).

За первые два месяца 2026 года было выявлено 425 преступлений экономической направленности, из которых 320 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Кроме того, было зафиксировано 166 преступлений против государственной власти и интересов государственной службы.

Эти показатели наглядно демонстрируют эффективность работы правоохранительных органов по защите экономической безопасности региона.

Дмитрий Зайцев