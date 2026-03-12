Музыкальный канал «Майдан» собрал именитых исполнителей ради женщин

В Казани прошел концерт «Синең өчен» («Ради тебя»), посвященный Международному женскому дню

Накануне на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» воспевали женщин. Концерт, посвященный самому красивому весеннему празднику — Международному женскому дню 8 Марта, — организовал музыкальный канал «Майдан». Перед зрителями выступили как известные исполнители, так и дебютанты. Какие сюрпризы подготовили организаторы и удалось ли участникам и зрителям найти ответ на извечный вопрос о том, что хочет женщина, — в материале «Реального времени».

«Особая тема о женщинах»

Дарить музыкальный подарок женщинам стало для канала «Майдан» традицией. Концерт, посвященный дамам, проходит в центре Казани ежегодно в первой декаде марта. В этом году праздник устраивают уже в четвертый раз подряд. В этот вечер все самые красивые песни, теплые слова и искренние пожелания звучат в честь прекрасной половины человечества, рассказал главный редактор музыкального канала Ильгиз Шакуров.

— Каждый год наша творческая команда выбирает особую тему, связанную с женщинами. Например, несколько лет назад сценарий концерта был построен вокруг истории великих татарских женщин. В легкой, непринужденной атмосфере мы вспоминали их имена, а для кого-то даже заново открывали эти личности. И заодно пытались найти ответ на вечный вопрос: в чем же секрет женского счастья? В прошлом году мы рассуждали о том, как «стать лучшей версией себя». Ведь в мире, где женщина должна быть идеальной женой, заботливой мамой и при этом еще строить успешную карьеру, очень легко потерять себя. Мы говорили о том, как сохранить внутренний баланс и не забывать о своих желаниях. А в этом году сценарий построен на пересечении двух взглядов, двух миров: мужского и женского. Мы попробуем посмотреть на одни и те же вещи с разных сторон и понять друг друга чуть лучше, — рассказал он.

Готовиться к концерту организаторы начали сразу после Нового года — выбирали площадку в городе, продумывали сценарий, приглашали артистов.

— Такой состав артистов редко можно увидеть в одном проекте. На сцене зрители увидели и Фольклорный ансамбль РТ, и Камерный хор, и самых топовых артистов татарской эстрады, — сообщил главный редактор.

Сразу три премьеры

В прошлом году женщин поздравляли живые ведущие и ведущие, воплощенные ИИ, а в этом же году выбор пал на яркий тандем Айваза Садырова и Агуль Хайруллиной, который приобрел большую популярность среди телезрителей через ток-шоу «Таяну ноктасы» («Точка опоры») на ТНВ. Несмотря на большой опыт проведения самых разных мероприятий, вместе вести концерт паре раньше не приходилось, поэтому это была для них премьера.

— Главное — это доверие к партнеру, а оно у нас есть. Мы ведем вместе программу «Точка опоры» на татарском языке и находим эту опору друг в друге, — уверена Айгуль Хайруллина.

В этом не сомневается и Айваз Садыров: «Мы понимаем друг друга с полуслова и даже с полувзгляда, а тепло зала помогает обрести еще большую уверенность».

Сюрпризом для зрителей стало выступление нового дуэта — Ильмиры Нагимовой и Ислама Калимуллина, которые представили трек «Китмэ яннан». Артисты с этой песней еще ни разу не выступали на сцене, вместе с тем в интернете она уже бьет рекорды по прослушиваниям.

Молодой исполнитель признался, что всегда мечтал спеть в дуэте с яркой певицей с красивым голосом. В первый раз это ему удалось с Алией Карачуриной, а во второй — с Ильмирой Нагимовой.

Популярная певица рассказала, что песню ей предложил баянист из ее команды Ильсаф Гильмутдинов.

— В тот же момент я поняла, что это должен быть дуэт, и тут же в голове появился образ Ислама, я, недолго думая, позвонила ему и предложила записать песню вместе. А он, не раздумывая, согласился. Мы очень рады, что песня быстро стала очень популярной, статистика показывает, что охваты всего за неделю уже впечатляющие, за что мы благодарны нашему слушателю, — заявила артистка.

К слову, Ильмира готовит уже новый дуэт с другим исполнителем-мужчиной, но с кем именно — пока остается секретом.

Третьей премьерой стал дуэт Расима Низамова и DJ Radik, которые вместе исполнили культовую песню «Каеннар арасында».

Что хочет женщина

На извечный вопрос о том, чего хочет женщина, пытались ответить все участники концерта. Артур Исламов выразил уверенность, что раскрыть секрет прекрасного пола не хватит и всей жизни. «Я свою супругу открываю по-новому каждый день и верю, что так будет и впредь», — заявил он.

Рустам Асаев считает, чтобы узнать женщину и сделать ее счастливой, надо просто быть с ней всегда рядом. Айваз Садыров же признался, что на вопрос, как сделать женщину счастливой, не смогли ответить даже самые мудрые философы во все времена.

— Даже сама женщина не знает этого. Думаю, если на этот вопрос найдется ответ, то не останется и смысла жизни. Но все же мужчины каждый раз пытаются открыть этот секрет и не теряют надежды. Может быть, как раз поиск ответа на этот вопрос, все эти попытки мужчины и делают женщину счастливой, — предположил ведущий.

«К родному языку приходят через песню»

Директор музыкального телеканала «Майдан» Лилия Кадырова (Нигметзянова) уверена, что такие концерты в первую очередь нужны для того, чтобы сохранять связь со своим зрителем и понимать, для кого ты работаешь, кто твоя целевая аудитория:

— У нас аншлаг, билеты были проданы задолго до концерта. Если мы смогли собрать своего зрителя в самом центре Казани, в одном из лучших залов города, значит, это уже победа. Это показатель для нас самих. Несмотря на опасения, мы всегда стараемся делать концерты на большие залы. Главная цель для нас — сохранение татарского языка через музыку. Я верю, что родной язык впитывается через песню. Очень многие приходят к родному языку через нее. Я сама как мама, которая воспитывает двух детей, всегда включаю дома татарскую музыку, чтобы дети впитывали свой язык, чтобы он откладывался у них в подсознании.

Сейчас аудитория музыкального канала — это городские и сельские жители от 35 до 65 лет. Однако наблюдается тенденция к омоложению.

— Мы стараемся привлекать и молодое поколение. Для этого наш канал постоянно в движении, в обновлении. Не так давно в эфире «Майдана» появилась программа «БалаЧарт», через которую мы хотим ввести в моду татарские песни. Дети очень активные, они снимают свои тренды, говорят в эфире на своем, понятном молодежи языке. Через этот хит-парад мы становимся ближе к детям и молодым людям, дружим с ними и стараемся найти общий язык, — рассказала руководитель телеканала.

После появления этого проекта коллектив получил много положительных отзывов, в том числе от первого президента РТ Минтимера Шаймиева, который позвонил и высказал свои добрые слова, пояснила директор «Майдана».

На телеканале «Майдан» сейчас готовят новый проект. Это юмористическая программа «Икәу», которую, как предполагается, будут вести Данир Сабиров, Рифат Зарипов и Рамиль Шарапов.

— Написаны сильные сценарии. Сейчас мы ждем резолюцию и очень надеемся, что нас поддержат. Мы понимаем, что телевидение сегодня — это очень дорогой продукт. Если ты хочешь делать качественный продукт, то нужны инвесторы и партнеры. Мы работаем в конкуренции и с федеральными каналами, и с социальными сетями, поэтому у нас нет права предлагать контент низкого качества. Проект на татарском языке априори должен быть очень хорошим, — подчеркнула Лилия Кадырова (Нигметзянова).

