МЧС: в Казани ликвидировали открытое горение на складе косметики

Возгорание произошло в помещениях на улице Родины

Фото: Динар Фатыхов

Пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на крупном складе косметики и парфюмерии в Казани. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в складских помещениях на улице Родины, дом №7. Огонь распространился на площади 3 тыс. кв. метров.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Согласно официальным данным, для борьбы с огнем были поданы семь стволов РСК-50. Непосредственно в зоне задымления работали семь звеньев газодымозащитной службы. Для обеспечения бесперебойной подачи воды пожарные задействовали гидрант, расположенный в 140 метрах от места происшествия.

Рената Валеева