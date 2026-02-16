В Татарстане создадут Центр развития креативных индустрий

Уставный капитал составит 10 тысяч рублей, его выплатят из бюджета республики

В Татарстане создадут Центр развития креативных индустрий. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает внесение в Кабинет министров Татарстана предложений по представителям региона в органы управления центра.

Также установлено, что в течение 60 дней необходимо утвердить устав центра и обеспечить его государственную регистрацию в установленном порядке.

До 30 апреля 2026 года предполагается внести добровольный имущественный взнос в равных долях в размере 10 тыс. рублей за счет средств бюджета Татарстана.

Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на Министерство культуры Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан определил приоритеты креативной экономики, но пока нет конкретики от федерального центра.

Ариана Ранцева