Татарстан определил приоритеты креативной экономики, но пока нет конкретики от федерального центра

Правительство Татарстана утвердило критерии приоритетных креативных индустрий, включающих IT, архитектуру, fashion и традиционное искусство. Наибольшее внимание уделят сегментам с большим экономическим потенциалом и культурным влиянием. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала «Реальному времени» подробности мер поддержки.

Правительство Татарстана приняло регламент, устанавливающий критерии для выделения приоритетных направлений в области креативных (творческих) индустрий. Документ предусматривает выделение финансовых и административных мер поддержки тем отраслям, которые обладают значительным экономическим потенциалом, способствуют сохранению культурного наследия и обеспечивают социальную активность региона.

Определение приоритетных областей осуществляется путем комплексного анализа шести ключевых показателей: экономического вклада, культурного значения, экспортного потенциала, уровня государственной поддержки, социального эффекта и кадрового потенциала. Каждому показателю присваивается собственный весовой коэффициент, позволяющий объективно оценить каждую индустрию.

При этом, в документе отмечается, что наибольший приоритет будет отдаваться игрокам креативного рынка, соответствующих следующим критериям.

Наличие исторических предпосылок для развития креативной индустрии.

Креативная индустрия способствует сохранению и популяризации локальной идентичности, которые связывают креативную индустрию с Татарстаном.

Креативная индустрия способствует развитию уникальных творческих продуктов, формирующих узнаваемый образ Татарстана.

Поддерживать только по национальному признаку не собираются

При этом, говорить о том, что Минкульт будет поддерживать только «национальный креатив» нельзя. Об этом в разговоре с «Реальным временем» заявила глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова. По ее словам, неправильно ограничивать понятие креативных индустрий исключительно областью традиционного ремесла и искусства.

Согласно пояснениям министра, новый механизм оценки призван охватывать весь спектр креативных индустрий, включая современные технологии (IT), архитектуру, fashion-индустрию и издательство. Она отметила, что наиболее крупные сегменты в плане финансирования и потенциального роста сегодня занимают IT-компании и архитектурные бюро. Однако особый упор делается на поддержку развивающихся направлений, которые еще не раскрыли свой полный потенциал.

Вместе с тем, по словам Аюповой, существует проблема недостаточной ясности на федеральном уровне относительно налоговых и бюджетных механизмов поддержки креативных предприятий. Аюпова подчеркнула, что сегодня важно определить четкую систему преференций и субсидий для компаний, работающих в этой сфере.

— Мы начинаем работать по этому направлению, и там самый-самый широкий спектр, в общем-то, вариантов. Сейчас на федеральном уровне вот они проговаривают о том, чтобы просто систематизировать вот эти возможности предоставления льгот и преференций, потому что пока на федеральном уровне тоже не очень понятно — они могут представлять какого рода льготные преференции для креативных индустрий. Я об этом и говорила как раз на пленарной сессии, которая была, которая была в Альметьевске. И о том, что появилось мнение, что креативная индустрия — это малый бизнес — это неверно потому что и кинопроизводство, и многие другие направления — это отнюдь не малый бизнес. Да, там есть участники — малое предпринимательство, но они не являются ключевыми игроками, — заявила Аюпова в разговоре с журналистом «Реального времени».