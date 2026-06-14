Бывший сварщик из SpaceX заработал 1 млн долларов благодаря IPO компании Маска

Мужчина владеет пакетом из примерно 6500 акций компании

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря публичному размещению акций компании Илона Маска, пишет CBS News.

Сейчас Эрнандес трудится в аэрокосмической компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, но все еще владеет пакетом из примерно 6500 акций SpaceX. После завершения торгов в пятницу, 12 июня, по цене акций в 160,95, стоимость его доли превысила 1 миллион.

SpaceX наняла Эрнандеса в 2015 году и предложила ему акции на сумму $10 тысяч. Мужчина не придавал этому значения, так как на предыдущих местах работы с почасовой оплатой ему никогда не предлагали долю в компании.

— Тогда это казалось мне просто еще одной контрактной работой, — рассказал он.

За десять лет в SpaceX Эрнандес прошел путь от сварщика, занимающегося подготовкой ракет к запуску и строительством конструкций для стартовой площадки, до руководителя. Тем не менее он решил покинуть компанию.

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Никита Егоров