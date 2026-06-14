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Экономика

Бывший сварщик из SpaceX заработал 1 млн долларов благодаря IPO компании Маска

12:17, 14.06.2026

Мужчина владеет пакетом из примерно 6500 акций компании

Бывший сварщик SpaceX Хуан Эрнандес стал миллионером благодаря публичному размещению акций компании Илона Маска, пишет CBS News.

Сейчас Эрнандес трудится в аэрокосмической компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, но все еще владеет пакетом из примерно 6500 акций SpaceX. После завершения торгов в пятницу, 12 июня, по цене акций в 160,95, стоимость его доли превысила 1 миллион.

SpaceX наняла Эрнандеса в 2015 году и предложила ему акции на сумму $10 тысяч. Мужчина не придавал этому значения, так как на предыдущих местах работы с почасовой оплатой ему никогда не предлагали долю в компании.

— Тогда это казалось мне просто еще одной контрактной работой, — рассказал он.

За десять лет в SpaceX Эрнандес прошел путь от сварщика, занимающегося подготовкой ракет к запуску и строительством конструкций для стартовой площадки, до руководителя. Тем не менее он решил покинуть компанию.

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Никита Егоров

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