США в апреле в два раза увеличили экспорт одежды в Россию

Наибольший рост за последний год зафиксирован в сфере повседневной женской одежды

Фото: Айдар Раманкулов

В апреле Соединенные Штаты в два раза увеличили экспорт одежды в Россию в годовом выражении, при этом наиболее заметный рост отмечен в поставках женской одежды, деталей одежды и маек. Такие данные получили РИА «Новости» в результате анализа информации американской таможни.

Общий объем поставок одежды из США в Россию в апреле составил 3,99 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако в месячном выражении стоимость экспорта американской одежды сократилась на 17%.

Наибольший рост за последний год зафиксирован в сфере повседневной женской одежды, включая костюмы, пиджаки, платья, юбки, брюки и комбинезоны, — ее экспорт увеличился в 2,7 раза, составив 1,7 миллиона долларов.

Также существенно возрос экспорт деталей одежды — в 2,6 раза до 783,8 тысячи долларов, а поставки маек, футболок и фуфаек увеличились в 1,8 раза, достигнув 1,3 миллиона долларов.

Кроме того, США продолжали поставки обуви в Россию: по итогам апреля экспорт составил 1,98 миллиона долларов, что на 1,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, хотя в месячном выражении наблюдается небольшое снижение на 1,3%.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении.

Никита Егоров