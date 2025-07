Почему Татарстан отстает в рейтинге креативных регионов в России

Причина — отсутствие единого центра, отвечающего за развитие отрасли в республике, поясняют эксперты

Фото: Динар Фатыхов

Минкульту Татарстана поручили создать реестр граждан и организаций, работающих в сфере креативных индустрий. С этого года ее считают отдельным важным сектором экономики. Речь о продаже товаров и услуг, причисляемых к интеллектуальной деятельности, то есть о предпринимателях, которые зарабатывают своим творчеством. В правительстве России планируют поднять вклад сектора в ВВП страны с 4,1% до 6% за пять лет. Какую лепту внесет республика — сказать сложно, поскольку она вылетела из пятерки сильнейших регионов в общероссийском индексе и теперь не входит даже в топ-10. В причинах и перспективах роста рынка разбиралось «Реальное время».



Что такое креативные индустрии



В Татарстане создадут реестр представителей креативных индустрий. Соответствующее поручение дал премьер-министр республики Алексей Песошин региональному Минкульту. Судя по документу, ведомству предстоит обновлять перечень и регулярно подтверждать, что внесенный в список участник действительно является представителем сферы.

Креативные индустрии — сектор экономики, непосредственно связанный с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным АНО «Креативная экономика», в этот сектор входят 16 направлений: дизайн; IT и разработка программного обеспечения; компьютерная графика и анимация; архитектура и урбанистика; образование; детские игры и игрушки; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; гастрономия; кино и видео; искусство и ДПИ (декоративно-прикладное искусство); компьютерные игры; медиа и реклама; мода; литература и писательская деятельность; исполнительские искусства; музыка и саунд-дизайн.

По данным Минэкономразвития России, объем рынка креативных индустрий достиг 7,5 трлн рублей, что составляет 4,1% от ВВП страны. За последние три года рынок вырос на 3 трлн рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время стратегической сессии, посвященной развитию креативной экономики. С его слов, в тройку лидеров по вкладу входят ИТ-сектор (34,96% рынка), реклама и PR (13,38%) и гастрономия (10,6%).

— Цель — довести вклад сектора в ВВП до 6% к 2030 году, — подчеркнул Максим Решетников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане все есть, но эксперты «выкинули» Татарстан из топ-10

В ежегодном региональном индексе креативных индустрий, составляемом Высшей школой экономики (ВШЭ), по итогам 2024 года Татарстан оказался лишь на 14-й позиции, буквально рухнув с пятого места, занимаемого годом ранее. Индекс учитывает четыре критерия — социально-экономические условия в регионе, состояние культурной среды, состояние экономики креативных индустрий и уровень поддержки креативных индустрий. И если по первым двум показателям республика усилила позиции, то состояние экономики и уровень поддержки эксперты не оценили.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом Татарстан занимает шестое место в категории регионов с городами-миллионниками и уровнем развития креативных индустрий «выше среднего по стране». Впереди нас — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области. Однако республика занимает третье место среди регионов, уступая Новосибирску, по уровню средней зарплаты в этой сфере, у нас она «превосходит среднюю по экономике».

Эксперты индекса назвали среди сильных сторон региона: активную подготовку специалистов креативных индустрий, положительные темпы создания и регистрации интеллектуальной собственности; инвестиции в развитие цифровых технологий и наличие профильных организаций развития креативных индустрий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как рассказали «Реальному времени» в Высшей школе экономики, для снижения позиции Татарстана в общероссийском рейтинге было две причины:



1) Переход со старого «вышкинского» классификатора креативных индустрий на новый, в который, помимо креативных индустрий, вошли еще сопутствующие.



2) Отсутствие по состоянию на июнь 2024 г. в республике специализированного института по развитию креативных индустрий и положительной динамики, по сравнению с другими регионами, в числе организаций креативных индустрий, привлекающих федеральные меры поддержки.

предоставлено Казанской городской филармонией

По данным портала «Таткультресурсцентр», созданного региональным Минкультом, в республике работают по 12 направлениям (часть из них объединены в группы): исполнительское и театральное искусство; реклама и маркетинг; кино, видео и фотография; телевидение и радио; дизайн: продукты, коммуникации и мода; издательское дело; IT, программное обеспечение и игры; изобразительное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры; архитектура; музыка; ремесла.

В Татарстане нет консолидирующего органа, но и без него неплохо

Генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов специально для «Реального времени» представил детальный анализ положения Татарстана в сфере креативных индустрий. С его слов, после проведения федерального исследования «100 креативных лидеров России» в 2020 году именно наша республика первой проявила инициативу по адаптации этого исследования на региональном уровне.

Проведенный мониторинг выявил впечатляющую концентрацию талантливых авторов и креативных предпринимателей, преимущественно сосредоточенных в Казани. Это соответствует общей тенденции развития креативных индустрий в России, где крупные города выступают центрами концентрации ресурсов, человеческого капитала и рынков сбыта креативных продуктов.

— Однако есть один принципиальный фактор, который позволяет концентрировать компетенции и инициативы развития креативных индустрий, для любого региона — наличие локального центра развития. Как в Калининграде это делает «Креспектива», в Тюмени — ТАРКИ, в Красноярске — СИРКИ, в Москве — АКИ. Мы до сих пор не понимаем, кто персонально несет ответственность за развитие креативных индустрий вашего региона, — отметил Намаконов.

Естественно, что при общем благоприятном развитии условий для креативных индустрий в регионе все так же сложно понять, с кем вести коммуникацию и взаимодействие по теме, добавил эксперт. «При этом в Татарстане есть небольшой город Альметьевск, в котором уже несколько лет проходит отраслевой форум Almet Creative Days, есть потрясающий городской фестиваль «Каракуз» (по сути фестиваль креативных индустрий), развивается самая большая школа креативных индустрий в стране. Так вот в одном этом городе сразу несколько организаций занимались креативными индустриями. В прошлом году им удалось объединиться. И я в Альметьевск езжу чаще, чем в Казань. Именно по причине наличия понятного центра развития и людей, ответственных за направление», — пояснил он.

По данным федерации, в Татарстане наиболее развиты следующие направления: IT-индустрия (особенно разработка программного обеспечения), музыкальная индустрия, медиасфера, театральное искусство и издательское дело.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Видеографы, научившись работать, уезжают в Москву, потому что там есть рынок

Руководитель видеопродакшена Kingof media, сооснователь кинокомпании «Вечный огонь» и творческого объединения КАЕН Роман Королев считает Татарстан консервативным регионом с точки зрения работы с продакшенами. По его словам, в республике есть три-четыре крупных и множество мелких игроков, каждый из которых нашел себя, собрал пул заказчиков и спокойно живет из года в год. При этом говорить о готовой и сформировавшейся сфере видеопродакшена в регионе, по его мнению, не приходится.

— В Татарстане большинство крупных компаний типа КАМАЗа, например, часто заказывали вообще где-то у москвичей, потому что считали, что там профессиональнее, а компании поменьше всегда старались экономить, — уверен Королев.

Еще одна сложность, с которой сталкивается этот сектор, — релокация специалистов. И речь идет не только о переезде, вызванном началом СВО, но и общей тенденции: как только специалист встал на ноги — он едет в Москву.

— Первая же его мысль: надо мне ехать в Москву. Ну давай по-честному: Москва — единственный город, в котором реально есть индустрия коммерческого видео. Есть рынок — соответственно, есть работа. Очень много классных специалистов уезжают целыми командами. У нас нет рынка, у нас есть просто ну как бы небольшая группа людей, которые умеют делать хорошо, — заявил Королев.

По мнению эксперта, вместе с этим рынок видеоконтента переживает трансформацию из-за появления доступных нейросетей. Массовый переход специалистов в сферу генерации контента привел к резкому снижению цен.

— Сейчас бизнес может заказать видеоролик за 5—10 тысяч рублей через нейросети, тогда как профессиональный продакшен стоит 150—200 тысяч рублей. Малый и средний бизнес активно используют такой контент, а за ними присматривается и крупный.

Однако эксперт прогнозирует охлаждение рынка примерно через год. При этом небольшие продакшены, ориентированные на малый бизнес, по его словам, рискуют не выжить к концу года.

Проблема гастрономии — власти стесняются баров, а туристы, наоборот, их ищут

Сооснователь компании Make More Group (бар More, кафе «Утро», бар Zero, ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта отметил, что Татарстан и Казань, вне зависимости от статуса «гастрономической столицы России», последние годы показывают рост количества классных проектов в сфере гастрономии. По словам собеседника, Казань скорее фокусируется на ресторанах и кафе, забывая, что в блок гастрономии входят и бары, которыми туристы в том числе интересуются, ведь они приезжают не только поесть. В этом вопросе Плихта предлагает пойти по стопам Петербурга, который в свое время поддержал тезис «Петербург — барная столица России».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На развитие гастрономии влияют в первую очередь самородки. Каждый регион получает свою харизму в виде маленьких классных, интересных заведений, теплых ресторанчиков, хороших баров. Представьте, если сейчас в Казань зайдут сразу все большие крупные компании типа WRF (White Rabbit Family — российский ресторанный альянс, основан Борисом Зарьковым. В Казани под его эгидой уже работает «Горыныч», — прим. авт.), которые имеют серьезную финансовую подушку, могут позволить себе платить выше рынка, то получится, что ты приезжаешь в Казань и получаешь те же заведения, только в другом городе, — уверен Плихта.

По его словам, помимо уникального гастрономического ландшафта, Казань может потерять и часть налогов от зарплат, которые локальные заведения платят сотрудникам, а те, в свою очередь, тратят заработанное в регионе.

Еще одна сложность, с которой сталкиваются локальные игроки, — нехватка сотрудников, что в том числе связано с HR-брендом организации. Как ее решать — вопрос открытый. Однако на встречный вопрос о необходимости создания института гастрономии для подготовки кадров — по примеру существующего в Красноярске, Плихта ответил, что если и создавать, то только за счет коммерческой структуры, но не бюджетных средств.

Айтишников достаточно, но им нужен «профсоюз»

— Я точно могу сказать, что у нас абсолютно нет сообщества. Люди приезжают из других городов — из Москвы, регионов, у них есть прям тусовки, сообщества. У нас большое количество инфраструктурных объектов, несколько IT-парков, но как таковым комьюнити-менеджментом никто не занимается, хотя на это точно есть запрос. Мы хотим быть частью сообщества. Это не значит, что взять одной гребенкой айтишников и забрать в сообщество, но работать с микросообществами, я думаю, важно, — уверен генеральный директор IT-агентства ILAR Ильдар Низамеев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как отмечает собеседник, проблем с кадрами его сфера не испытывает. Здесь сыграло свою роль и качественное образование, даваемое КФУ и Университетом Иннополис, а также онлайн-курсы по ИТ-профессиям. В том числе из-за последних рынок скорее перегрет начинающими специалистами. При этом говорить о скорой замене айтишников на искусственный интеллект не стоит. Последнему все еще необходим настоящий человек в лице профессионального промт-инженера, который будет давать команды. Причина проста — даже лучший ИИ-ассистент любит «фантазировать».

Архитектура, несмотря на фундаментальность, часть креативной экономики

— Архитектура во всем мире является частью большой, глобальной креативной экономики. На нее смотрят как на творческий труд — равно экономической ценности, как на часть культурной творческой индустрии, как на то, из чего можно и нужно делать социально-экономические стратегии. Главная ловушка для архитекторов — это понимание экономики, от глобальной до локальной. Так же по социологии, от глобальной до локальной, как связаны и как эти две науки программируют города еще до того, как идея формируется в архитектуру. Сегодня существуют огромные пробелы и отсутствие взаимосвязей как в теории, так и в практике. На будущее главное — не превратить эти связи в формальные, — считает архитектор, градостроитель, эксперт по устойчивому развитию территорий Дарья Толовенкова.

— Татарстан, действительно, преуспевает. Относительно других регионов у нас точно всё лучше. Каждая из сфер представлена, но, конечно, всегда есть куда расти, так как у нас мало в каком регионе заботятся о развитии этой среды, индустрии. Есть программа поддержки креативных предпринимателей, индустрии танцоров и так далее. По каждому направлению есть свои кураторы. Если захотеть и нуждаешься в поддержке, думаю, ее можно получить. Я оцениваю состояние индустрии выше среднего. Мне кажется, в Татарстане много мер поддержки креативных предпринимателей и информации много. При этом и я не вижу площадки, аккумулирующей вокруг себя все креативное сообщество, — заметила основательница SMM-агентства FRAGENCY Регина Фасхеева.

Минкульт видит рост в легкой промышленности и ювелирном искусстве

По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, решение о создании реестра представителей креативных индустрий обусловлено требованием федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ» №330. Документ предусматривает создание подобного реестра для уточнения списка игроков, необходимых мер поддержки и инфраструктурного развития.

У нас очень хороший рынок, но есть направления, по которым нам нужно развиваться. Есть аналитика Высшей школы экономики, есть аналитика АСИ (Агентства стратегических инициатив, — прим. авт.), и они все оценивают по-разному. Я могу сказать, что сквозной показатель все-таки больше финансовый, связан больше именно с экономическими результатами деятельности. Единственным объективным показателем является доля креативного бизнеса в структуре ВРП, — подчеркнула глава Минкульта РТ.

«Но это тоже история, которая связана с общим уровнем развития того или иного региона, с его структурой экономики и тем, какие тренды развития креативных индустрий существуют в этом регионе. Сегодня как раз формируется методология расчета. С моей точки зрения, нужно больше не на индексы смотреть, а на данные официальной статистики. Нужно формировать инфраструктуру, которая позволяет человеку монетизировать свой интеллектуальный и творческий потенциал», — отметила Ирада Аюпова в беседе с «Реальным временем».

Одним из инфраструктурных объектов, который должен придать импульс развития всей отрасли креативных индустрий, станет обновленный казанский ЦУМ. Однако и без него подобных объектов достаточно. Среди них и новый театр Г. Камала, и Национальная библиотека РТ, и IT-парк. По словам Аюповой, среди направлений креативной экономики, которые Татарстану было бы неплохо усилить, — это сфера легкой промышленности, а также ювелирное искусство.