Эксперт Осьмак назвала профессии, где зарплаты растут быстрее

Ранее глава Минтруда РФ отметил, что спрос на гуманитарные профессии останется, но будет уступать спросу на инженерные специальности из-за дефицита кадров

Фото: Динар Фатыхов

Средние зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке труда, сообщила ТАСС Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы». Хотя спрос на некоторых гуманитарных специалистов также увеличивается, количество таких вакансий существенно меньше.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что спрос на гуманитарные профессии останется, но будет уступать спросу на инженерные специальности из-за накопившегося дефицита технических кадров.

— Дефицит кадров наблюдается во всех сферах экономики, и уровень безработицы находится на рекордно низком уровне. Однако при детальном анализе рынка можно увидеть различные ситуации по отраслям. В некоторых профессиях на одну вакансию приходится множество резюме, что указывает на меньший дефицит, и именно поэтому средние зарплатные предложения в технической сфере увеличиваются быстрее, — объяснила Осьмак.

По информации Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», с начала года средняя предлагаемая зарплата для HR-специалистов возросла на 25% и составила 60 тыс. рублей в месяц. Для специалистов правовой сферы этот показатель увеличился на 11% и составил 59,5 тыс. рублей, в то время как в области маркетинга, рекламы и PR заметен рост на 18%, до 52,8 тыс. рублей.

В то же время, в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа средняя зарплата возросла на 23% до 78 тыс. рублей, в строительстве промышленных объектов — на 20% до 106 тыс. рублей, а в техническом обслуживании и ремонте техники — на 41%, достигнув 108,6 тыс. рублей.

Среди гуманитарных профессий наибольшее увеличение спроса наблюдается среди работников СМИ и издательств — на 53%. Потребность в специалистах правовой сферы возросла на 25%. В свою очередь, среди технических специалистов востребованными стали мастера тяжелого машиностроения с увеличением количества вакансий на 47%, а также мастера по техническому обслуживанию и ремонту техники — на 17%, энергетики — на 10% и ИТ-специалисты — на 15%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплаты в доставке и грузоперевозках достигли 99,7 тыс. рублей.

Никита Егоров