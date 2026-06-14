Титов заявил о скором решении по «Силе Сибири — 2»: «Главное — правильное определение маршрута»

В цене проблемы нет, добавил спецпредставитель президента России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что вопрос проектируемого газопровода «Сила Сибири — 2» не связан с ценой, а больше касается логистики. Он отметил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

— Это не проблема цены, о которой писали многие СМИ. Дело не в этом. Главное — правильное определение маршрута газопровода. Этот вопрос находится в работе и будет решен, хотя никому не нужно спешить, — приводит слова Титова ТАСС.

Титов уточнил, что при реализации проекта важно найти баланс между затратами на строительство газопровода и обеспечением безопасности и надежности его маршрута. Эти параметры обсуждались на встрече двух лидеров в Пекине в мае.

Ранее сообщалось, что в Германии потребовали пересмотреть планы передачи Украине ТЭС «Северного потока».

Никита Егоров