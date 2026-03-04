Новости промышленности

Минсельхоз РФ инвестирует в завод по производству кормовых аминокислот в Татарстане

09:56, 04.03.2026

Запуск предприятия планируется на 2028 год

Фото: Динар Фатыхов

В рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Минсельхоз вложится в строительство завода по производству кормовых аминокислот в Татарстане. Известно, что его запуск запланирован на 2028 год.

Всего на реализацию национального проекта в 2026 году предусмотрено 19,8 млрд рублей. Для сравнения: в 2025 году на эти цели было выделено около 14,5 млрд рублей.

Ранее об этом заводе шла речь на итоговой коллегии Минсельхоза РТ:

— Около 60 млрд рублей предполагается вложить в создание предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству аминокислот, — рассказал замруководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Напомним, что также в 2026—2027 году будет реализован крупный инвестпроект по строительству завода глубокой микробиологической переработки зерна стоимостью 29 млрд рублей в Левобережном районе Воронежа. В реализации проекта принимают участие ПАО «Татнефть», китайская компания Eppen Investments Group и российский дистрибьютор «Агритек Био».

Наталья Жирнова

ПромышленностьАгропром Татарстан

