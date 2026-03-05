Роспотребнадзор обнаружил в Казани производство цыплят, зараженных сальмонеллой

По итогам проверки утилизировали 685,3 кг мясной продукции

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя в Казани после выявления несоответствия филе цыпленка-бройлера требованиям техрегламента.

В ходе проверки обнаружены нарушения санитарных требований и отсутствие производственного лабораторного контроля. В продукции выявлены сальмонеллы. Партия объемом 685,3 кг утилизирована.

По итогам составлены протоколы по КоАП РФ. Назначен штраф в размере 30 000 рублей. Также признаны недействительными две декларации о соответствии, и выдано предписание об устранении нарушений.

Ранее «Реальное время» писало, что в мясной продукции из Татарстана выявили содержание антибиотика.



Ариана Ранцева