Лавров считает нереалистичным требование об отказе Ирана от ядерного оружия

Он указал на то, что другие страны имеют право на обогащение урана

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичным требование, согласно которому Иран единолично лишается права на обогащение урана, которым обладают остальные государства мира. Об этом он сообщил журналистам на совместной пресс-конференции с заместителем главы дипломатии Брунея Эриваном Юсофом.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. «Наша цель — защитить американский народ, уничтожив непосредственные угрозы от иранского режима, а также помешать радикальному диктаторскому режиму угрожать США и их основным интересам национальной безопасности», — заявил Дональд Трамп.

Также об атаке республики заявил Израиль. Одной из причин разногласий США и Ирана является ядерная программа, разрабатывающаяся исламской республикой. Так объяснил причины начала СВО со стороны США президент Института Ближнего Востока и экономист Евгений Сатановский:

— Иранцы сделали все для того, чтобы это произошло. Они так долго кричали, что никому не дадут остановить свою ядерную программу. Так упорствовали и так активно пополняли и восстанавливали ракетные арсеналы, мобильные пусковые ракетные установки, которых у них стало очень мало после прошлогодней войны… Другого выхода не было.



В ответ Иран заявил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну. Выльется ли конфликт между странами в полноценную войну на Ближнем Востоке, каковы могут быть последствия этого и как отреагировала Россия — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова