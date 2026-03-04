В России производство золота в январе выросло на 36%

Выпуск увеличился в годовом выражении, при этом к декабрю зафиксировано снижение на 56,4%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России в январе 2026 года производство необработанного и полуобработанного золота, включая золото в порошке, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с декабрем 2025 года выпуск золота в январе сократился на 56,4%, серебра — на 67,7%.

Кроме того, в январе 2026 года производство золотосодержащих концентратов увеличилось на 7,4% относительно января прошлого года и на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время производство серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в первый месяц года снизилось в годовом выражении на 40,6%.



Ариана Ранцева