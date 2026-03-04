В России производство золота в январе выросло на 36%
Выпуск увеличился в годовом выражении, при этом к декабрю зафиксировано снижение на 56,4%
В России в январе 2026 года производство необработанного и полуобработанного золота, включая золото в порошке, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с декабрем 2025 года выпуск золота в январе сократился на 56,4%, серебра — на 67,7%.
Кроме того, в январе 2026 года производство золотосодержащих концентратов увеличилось на 7,4% относительно января прошлого года и на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
В то же время производство серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в первый месяц года снизилось в годовом выражении на 40,6%.
