Грузооборот ГЖД упал на 22% в начале 2026 года

За два месяца перевезено 3,9 млн тонн грузов

За первые два месяца 2026 года на Горьковской железной дороге погружено 3,9 млн тонн грузов. По сравнению с январем — февралем 2025 года показатель снизился на 6,4%. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба ГЖД.

В числе основных номенклатур: нефть и нефтепродукты — 1,67 млн тонн (+1,4%), лесные грузы — 398,6 тыс. тонн (-8,3%), химические и минеральные удобрения — 350,2 тыс. тонн (+0,2%), химикаты и сода — 233,1 тыс. тонн (+4,3%), черные металлы — 189,7 тыс. тонн (-43%), промышленное сырье и формовочные материалы — 139,6 тыс. тонн (-10,1%), цемент — 117,6 тыс. тонн (-33%), зерно — 89,8 тыс. тонн (рост в два раза).

Грузооборот за январь — февраль 2026 года составил 20 млрд тарифных тонно-километров, что на 22% ниже уровня прошлого года. С учетом пробега порожних вагонов показатель достиг 24,7 млрд тонно-километров (-21,1%).

Снижение объемов связано с уменьшением предъявления массовых грузов, что отразилось прежде всего на отправке металлов, цемента, промышленного сырья и лесных грузов. Одновременно отмечен рост по отдельным видам продукции, включая нефть и зерно нового урожая.

Ариана Ранцева