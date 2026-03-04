Индекс промпроизводства за январь в Татарстане достиг показателя 105,2%

Однако относительно декабря 2025 года этот показатель составил 86,7%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, индекс промышленного производства в Татарстане показывает смешанную динамику. В январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксирован рост на 5,2%, однако относительно декабря 2025 года показатель составил 86,7%.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,4%, энергетический сектор продемонстрировал значительный рост в 8,7%, обрабатывающие производства нарастили объемы на 5,8%.

Среди отдельных отраслей особенно выделяется производство лекарственных средств и медицинских материалов, где зафиксирован рост в 60,7%. Существенный прирост также показали выпуск транспортных средств и оборудования (+42,5%), производство химических веществ (+13,9%), обработка древесины (+13,8%) и выпуск компьютерной техники (+13,5%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем ряд секторов продемонстрировал снижение показателей. Металлургическое производство сократилось на 33,4%, выпуск автотранспортных средств упал на 26,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий снизилось на 25,8%, а текстильная промышленность показала падение на 24,9%. Производство кожи и изделий из кожи сократилось на 39,7%.

Отрасль водоснабжения и водоотведения, а также утилизации отходов показала снижение на 2,4% по сравнению с январем 2025 года.

По итогам 2025 года российский индекс промышленного производства вырос до 101,3%, при этом Татарстан показал впечатляющий результат в 109,9%, оправдав ожидания Минпромторга республики. Тем не менее регион потерял четвертую позицию после Курганской и Калужской областей и Хабаровского края. Основным драйвером роста в республике выступила обрабатывающая промышленность, увеличившаяся на 16,4%, где особенно успешным оказалось производство электрооборудования (+18,4%). Однако не все отрасли показали положительную динамику, а при хороших годовых показателях помесячная динамика ИПП была нестабильна. Подробнее о причинах спуска на 5-е место, прогнозах на 2026 год и о том, кто в этом году будет чувствовать себя неплохо, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова