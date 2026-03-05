В Приамурье прибыл вертолет Ми-8МТВ-1, произведенный в Казани

Поставка осуществлена в рамках контракта с ГТЛК при поддержке Минпромторга России

В Приамурье прибыл вертолет Ми-8МТВ-1, предназначенный для охраны лесов от пожаров. Машина производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» поступила в распоряжение ГАУ «Амурская авиабаза».

Вертолет совершил перелет в регион и приземлился на площадке Свободненского отделения авиабазы. Поставка осуществлена в рамках контракта с ГТЛК при поддержке Минпромторга России.

В настоящее время специалисты оформляют документы, проводят государственную регистрацию и готовят воздушное судно к эксплуатации. После нанесения фирменной ливреи Авиалесоохраны России вертолет будет официально введен в состав авиабазы.

Ми-8МТВ-1 предназначен для перевозки пассажиров и грузов, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и тушения лесных пожаров.

Ранее «Реальное время» писало, что переданные спасателям аппараты стали первой партией спроектированных и изготовленных специально под задачи МЧС для обеспечения безопасности в Арктической зоне России и на Северном морском пути.

Ариана Ранцева