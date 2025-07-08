Разработчики: дрон «Альтиус» упал в Казани из-за РЭБ во время испытательного полета

Новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус», упавший на частный жилой дом в Казани, совершал испытательный полет. Причиной инцидента стало нарушение навигации аппарата неустановленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили разработчики беспилотника. Об этом пишет ТАСС.

По информации создателей аппарата, во время выполнения испытательного задания навигационная система «Альтиуса» дала сбой. Для захода на посадку операторам пришлось уводить дрон на второй круг.

— Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, однако в ходе этого процесса произошла нештатная ситуация, которая привела к падению аппарата, — пояснили разработчики.

Рената Валеева