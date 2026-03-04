«Росспиртпром» может приобрести доли в компании Ladoga и еще двух производств

По имеющейся информации, обсуждается возможность приобретения 50% акций с опционом на дополнительные 24%

Фото: Галия Шакирова

Крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» рассматривает возможность расширения своего бизнеса через приобретение долей в нескольких ликеро-водочных предприятиях страны, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Наиболее активными являются переговоры с петербургской компанией Ladoga, известной своими брендами «Царская», Fowler’s и Barrister. По имеющейся информации, обсуждается возможность приобретения 50% акций с опционом на дополнительные 24%. Известно, что переговоры продолжаются уже около полутора лет. Изначально сделка рассматривалась как путь выхода на розничный рынок, однако после приобретения «Татспиртпрома» в конце 2025 года актуальность этой задачи частично снизилась. Напомним, что татарстанское производство официально перешло в собственность «Росспиртпрома» с 23 января.

Параллельно «Росспиртпром» проявляет интерес к ЛВЗ «Саранский», выпускающему продукцию под марками «Чистые росы» и «Деревенька». Однако переговоры с этим предприятием временно приостановлены из-за разногласий по цене.

В числе потенциальных объектов для инвестиций также упоминается винно-коньячный дом «Альянс-1892», производящий известные бренды «Старый Кенигсберг» и «Трофейный».



Наталья Жирнова