Цена алюминия поднялась до $3 418 за тонну

К 15:02 мск рост составлял 4,37%, к 15:20 мск котировки замедлились до $3 363,5 (+2,7%)

Стоимость фьючерса на алюминий с поставкой в мае 2026 года на Лондонской бирже металлов впервые с 9 апреля 2022 года превысила $3,4 тыс. за тонну. Рост котировок зафиксирован на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

По данным на 15:02 мск, цена алюминия увеличивалась на 4,37% и достигала $3 418 за тонну. К 15:20 мск рост замедлился: котировки составили $3 363,5 за тонну, что соответствует увеличению на 2,7%.

Ариана Ранцева