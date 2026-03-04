Венесуэла восстанавливает нефтяное сотрудничество с США
Информация о конкретных контрагентах в официальном заявлении не раскрывается
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA сообщила о подписании контрактов с трейдерскими компаниями, осуществляющими поставки нефти и нефтепродуктов на американский рынок.
Информация о конкретных контрагентах в официальном заявлении не раскрывается.
— Венесуэла подтверждает свою приверженность стабильности международного энергетического рынка и заявляет о себе как о надежном поставщике, способствующем достижению баланса, необходимого для обеспечения глобальной энергетической безопасности, — говорится в сообщении компании.
PDVSA также акцентирует внимание на необходимости создания условий для развития нефтегазовой отрасли без санкционных ограничений. По мнению компании, это позволит увеличить национальное производство и укрепить международную торговлю энергоресурсами.
Ранее Bloomberg сообщал, что США готовятся выдать лицензию на добычу нефти в Венесуэле.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».