Венесуэла восстанавливает нефтяное сотрудничество с США

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA сообщила о подписании контрактов с трейдерскими компаниями, осуществляющими поставки нефти и нефтепродуктов на американский рынок.

Информация о конкретных контрагентах в официальном заявлении не раскрывается.

— Венесуэла подтверждает свою приверженность стабильности международного энергетического рынка и заявляет о себе как о надежном поставщике, способствующем достижению баланса, необходимого для обеспечения глобальной энергетической безопасности, — говорится в сообщении компании.

PDVSA также акцентирует внимание на необходимости создания условий для развития нефтегазовой отрасли без санкционных ограничений. По мнению компании, это позволит увеличить национальное производство и укрепить международную торговлю энергоресурсами.

Ранее Bloomberg сообщал, что США готовятся выдать лицензию на добычу нефти в Венесуэле.

Наталья Жирнова