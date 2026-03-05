МегаФон обеспечит работу системы учета электроэнергии РусГидро

Cистема учета РусГидро мигрировала в облако МегаФона. Она охватывает 1,2 млн приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Интеллектуальная система учета РусГидро, одной из крупнейших энергетических компаний в стране, мигрировала в облако МегаФона. Она охватывает 1,2 млн умных приборов контроля электроэнергии, автоматически передающих показания энергопотребления.

Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обслуживание масштабная интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУ). Интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России.

Дистанционное обслуживание значительно упрощает и ускоряет взаимодействие: позволяет в личном кабинете получать информацию об объеме потребления, повышать платежную дисциплину и снижать потери электроэнергии. К концу 2030 года количество устройств в облаке увеличится на 75% и превысит два миллиона. Таким образом, проект станет одним из крупнейших в России решений «умного энергоучета».

Технологической основой ИСУ служит программное обеспечение «Пирамида 2.0», развернутое в облаке МегаФона. Оператор обеспечивает отказоустойчивость и многоуровневое резервирование данных в трех территориально распределенных ЦОДах. Для защиты информации применяется ролевая модель доступа, а все события передаются в корпоративный центр энергетической компании — это гарантирует соответствие отраслевым стандартам безопасности и сохранность персональных данных.

«Партнерство с РусГидро подтверждает компетенции МегаФона в сфере интернета вещей и надежность наших технологических решений. Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО. Кроме того, за счет продуманной архитектуры и резервирования мы минимизируем время технических работ и обеспечиваем бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика — к управленческому контуру», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

