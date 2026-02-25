Файзуллин и Шадриков обсудили вопросы защиты населенных пунктов от паводков

Также они рассмотрели вопросы строительства и реконструкции гидротехнических и коммунальных объектов, в том числе завершение строительных работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел рабочее совещание с директором Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Александром Шадриковым. Главной темой встречи стала подготовка к предстоящему паводковому сезону и развитие водохозяйственного комплекса страны.

На совещании говорили о защите городов и сел от паводков, расчистке рек и безопасности гидротехнических сооружений. Особое внимание уделили координации противопаводковых мероприятий.

Участники совещания также рассмотрели вопросы строительства и реконструкции гидротехнических и коммунальных объектов, в том числе завершение строительных работ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Напомним, что под конец 2025 года Татарстан вышел на положительные результаты в оздоровлении Волги. Хотя ранее, в мае того же года, Росприроднадзор подвел итоги проверок очистных сооружений, построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявив многочисленные нарушения в ряде регионов, в том числе и в Татарстане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, были затронуты вопросы совершенствования законодательства в сфере проектирования водных объектов, а также было уделено внимание развитию 1200 опорных населенных пунктов, расположенных вблизи крупных водоемов. В этих городах и поселках ведется комплексная работа по созданию современных набережных, развитию рекреационных зон и благоустройству прибрежных территорий.

Еще в декабре в Казани завершили основной этап работ по подготовке к весеннему паводку. В общей сложности в зоне возможного подтопления находятся 592 дома, где проживают 1 620 человек.

Наталья Жирнова