Мухаметшин раскритиковал показатели Менделеевского района в рейтинге развития Татарстана

Председатель Госсовета РТ эмоционально отреагировал на сложившуюся ситуацию: «Это не ваше место»

Фото: Артем Дергунов

Менделеевский район ухудшил свои позиции в рейтинге социально‑экономического развития Татарстана. По итогам 2025 года муниципалитет занял 32‑е место среди 43 районов республики, потеряв сразу 19 позиций. При этом еще в 2022 году район входил в десятку лучших, о чем сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на отчетной сессии.

Выступая перед местными властями, Мухаметшин эмоционально отреагировал на сложившуюся ситуацию: «Это не ваше место. Вот честное слово», — и призвал руководство района «задеть самолюбие» и начать движение вверх — сначала к 20‑му, затем к 15‑му месту.

Несмотря на общее падение в рейтинге, ряд показателей Менделеевского района остается на достойном уровне. Объем отгруженной продукции собственного производства достиг 38,8 млрд рублей, что соответствует десятому месту по республике. Валовой территориальный продукт оценен в 34,4 млрд рублей (20‑е место). В рамках нацпроектов и республиканских программ в районе построен и отремонтирован 41 объект на сумму 1,3 млрд рублей. Введено 16 тыс. кв. м жилья, что также выводит район на 20‑ю позицию в Татарстане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако ряд ключевых индикаторов демонстрирует отставание. Индекс промышленного производства составил лишь 92,9% (33‑е место), а инвестиции в основной капитал за январь — сентябрь 2025 года достигли всего 73,4% от необходимого уровня — это 38‑я позиция по республике. Особенно заметна разница в развитии малого и среднего бизнеса: его доля в структуре валового территориального продукта составляет 7,6%, тогда как в среднем по Татарстану этот показатель приближается к 25%.

Дополнительной проблемой стала налоговая задолженность района, которая на 1 января 2026 года составила 41,3 млн рублей. Мухаметшин особо подчеркнул необходимость усилить работу по ее погашению в консолидированный бюджет республики.

Председатель Госсовета отметил, что у Менделеевского района есть уникальные возможности для роста, и призвал активнее привлекать инвестиции, поддерживать предпринимателей и искать новые точки роста.



Рената Валеева