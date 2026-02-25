Новости общества

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Опрос: половину казанцев в кино и сериалах больше всего впечатлил Алтай и другие регионы СФО

15:08, 25.02.2026

Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок

48% казанцев сообщили, что больше всего в кино и сериалах их впечатлили Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и другие регионы Сибирского федерального округа (СФО). Еще 37% жителей Казани отметили, что их внимание привлекли территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом говорится в результатах опроса* сервиса «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра «КИОН».

Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок. По данным опроса, для каждого пятого россиянина именно созданная в картине атмосфера места — главный повод, чтобы лично посетить локацию. Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы.

— Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать ее характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут, — комментирует результаты опроса Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий».

Наибольшее впечатление по кино и сериалам на опрошенных россиян произвели Сибирь (37%)**, Северный Кавказ и Юг России (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). При этом предпочтения поколений сильно различаются: молодежи нравится антураж Центральной России и Кавказа, опрошенным 45—54 лет — атмосфера и виды Алтая, Поволжья и Крыма, людей 55—64 лет привлекают Карелия, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург.

Какие территории России, показанные в кино и сериалах, впечатлили вас больше всего?

Все вместе

Возраст

Пол

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Мужской

Женский

Сибирский округ (Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и др.)

37%

34%

36%

38%

39%

38%

35%

34%

39%

Северо-Кавказский округ (Дагестан, Ингушетия, Алания и др.)

30%

33%

34%

31%

31%

26%

22%

25%

35%

Южный округ (Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Крым и др.)

30%

29%

30%

32%

32%

30%

24%

28%

31%

Северо-западный округ (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и др.)

27%

25%

27%

27%

30%

30%

24%

25%

29%

Дальневосточный округ (Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский края и др.)

24%

22%

24%

25%

24%

23%

26%

26%

22%

Центральный округ (Московская, Тульская, Курская и др. области)

18%

27%

21%

17%

14%

15%

15%

19%

18%

Приволжский округ (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и др.)

14%

16%

14%

14%

13%

15%

16%

14%

15%

Уральский округ (Свердловская, Челябинская, Тюменская области и др.)

12%

14%

12%

13%

12%

9%

13%

14%

10%

Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотела бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интересны зрителям — за них проголосовали 9% опрошенных.

Справка

* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в феврале 2026 года.

** Возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также