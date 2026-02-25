Опрос: половину казанцев в кино и сериалах больше всего впечатлил Алтай и другие регионы СФО
Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок
48% казанцев сообщили, что больше всего в кино и сериалах их впечатлили Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и другие регионы Сибирского федерального округа (СФО). Еще 37% жителей Казани отметили, что их внимание привлекли территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом говорится в результатах опроса* сервиса «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра «КИОН».
Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок. По данным опроса, для каждого пятого россиянина именно созданная в картине атмосфера места — главный повод, чтобы лично посетить локацию. Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы.
— Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать ее характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут, — комментирует результаты опроса Владислава Сакина, коммерческий директор «Авито Путешествий».
Наибольшее впечатление по кино и сериалам на опрошенных россиян произвели Сибирь (37%)**, Северный Кавказ и Юг России (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). При этом предпочтения поколений сильно различаются: молодежи нравится антураж Центральной России и Кавказа, опрошенным 45—54 лет — атмосфера и виды Алтая, Поволжья и Крыма, людей 55—64 лет привлекают Карелия, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург.
|
Какие территории России, показанные в кино и сериалах, впечатлили вас больше всего?
|
Все вместе
|
Возраст
|
Пол
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Мужской
|
Женский
|
Сибирский округ (Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и др.)
|
37%
|
34%
|
36%
|
38%
|
39%
|
38%
|
35%
|
34%
|
39%
|
Северо-Кавказский округ (Дагестан, Ингушетия, Алания и др.)
|
30%
|
33%
|
34%
|
31%
|
31%
|
26%
|
22%
|
25%
|
35%
|
Южный округ (Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Крым и др.)
|
30%
|
29%
|
30%
|
32%
|
32%
|
30%
|
24%
|
28%
|
31%
|
Северо-западный округ (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и др.)
|
27%
|
25%
|
27%
|
27%
|
30%
|
30%
|
24%
|
25%
|
29%
|
Дальневосточный округ (Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский края и др.)
|
24%
|
22%
|
24%
|
25%
|
24%
|
23%
|
26%
|
26%
|
22%
|
Центральный округ (Московская, Тульская, Курская и др. области)
|
18%
|
27%
|
21%
|
17%
|
14%
|
15%
|
15%
|
19%
|
18%
|
Приволжский округ (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и др.)
|
14%
|
16%
|
14%
|
14%
|
13%
|
15%
|
16%
|
14%
|
15%
|
Уральский округ (Свердловская, Челябинская, Тюменская области и др.)
|
12%
|
14%
|
12%
|
13%
|
12%
|
9%
|
13%
|
14%
|
10%
Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотела бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интересны зрителям — за них проголосовали 9% опрошенных.
Справка
* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в феврале 2026 года.
** Возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.
