Мишустин: права студентов при переходе на специалитет будут сохранены

«Надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками», — указал он

Фото: Артем Дергунов

Премьер‑министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил о необходимости ускорить переход от Болонской системы к новой модели высшего образования в России. Он подчеркнул, что все права обучающихся по программам бакалавриата при переходе на специалитет будут полностью сохранены.

Минобрнауки уже рассчитало и заложило в бюджет все необходимые средства для реализации перехода на новую модель. Мишустин отметил, что процесс следует ускорить, и призвал депутатов вносить предложения по конкретным специальностям: «Мы подумаем, как можно ускорить процесс, также ждем от вас предложений, если по конкретным специальностям есть что сказать. Но я поддерживаю абсолютно это направление, и надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 1 сентября 2026 года в России будут отменены форматы «бакалавр» и «магистр». Их заменит двухуровневая система:

базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет — срок будет зависеть от специальности;

специализированное высшее образование (аналог магистратуры) длительностью от одного до трех лет.

Болонская система, предполагающая разделение высшего образования на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года), была внедрена в России в сентябре 2003 года. Страна присоединилась к общеевропейскому образовательному процессу спустя четыре года после подписания соответствующей декларации в Болонье летом 1999 года.



Рената Валеева