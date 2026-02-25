Мишустин анонсировал появление вакцин от рака в программе ОМС

Ученые уже зарегистрировали вакцины для разных форм онкологических заболеваний

Премьер‑министр России Михаил Мишустин заявил о планах включить российские вакцины от рака в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Ученые зарегистрировали вакцины для разных форм онкологических заболеваний. Точные сроки реализации инициативы пока не названы.

3 февраля президент РАН Геннадий Красников отметил, что исследователи ведут разработку множества проектов, в том числе препаратов против онкологических заболеваний. Эти средства потенциально позволят пациентам проходить лечение без химиотерапии.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что врачи выбрали первых пациентов для тестирования вакцины против колоректального рака. На следующий день стало известно о выдаче Минздравом разрешения на применение мРНК‑вакцины для терапии меланомы. Эта технология основана на использовании матричной РНК, которая «обучает» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки. Разработки в этой сфере активно ведутся в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне депутаты обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему ОМС. Эта инициатива нацелена на поддержку граждан с финансовыми трудностями, которым сейчас приходится приобретать препараты за свой счет.

Рената Валеева