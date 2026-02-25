В Казани просят убрать машины с парковок в ночь на 26 февраля — список адресов

Расчистка затронет парковки на улицах Адоратского, Абсалямова, Восстания, Галеева, Сеченова и других

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 25 на 26 февраля в Казани проведут уборку снега на муниципальных платных парковках. Работы запланированы в ночные часы — с 21:00 до 6:00. Комитет внешнего благоустройства города просит водителей заранее убрать автомобили с указанных участков на время работы спецтехники.

Расчистка затронет парковки на улицах Адоратского, Абсалямова, Восстания, Галеева и Сеченова. Кроме того, снег уберут на следующих участках:

на нечетной стороне улицы Кремлевской — от пересечения с улицей Университетской до пересечения с улицей Лобачевского;

на четной стороне улицы Волкова — от пересечения с улицей Петербургской до пересечения с улицей Тихомирнова;

на обеих сторонах улицы Габдуллы Тукая — от пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева до пересечения с улицей Тимер Юл;

на нечетной стороне улицы Ахтямова — от пересечения с улицей Габдуллы Тукая до пересечения с улицей Шигабутдина Марджани;

на улице Спартаковской: на нечетной стороне — от пересечения с улицей Ипподромной до пересечения с улицей Шаляпина, а на четной — от пересечения с улицей Шаляпина до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также будут очищены парковочные зоны №128 на улице Яруллина и №100 и №207 на улице Декабристов.

График уборки парковочных мест доступен всем пользователям мобильного приложения «Горпарковки».

Рената Валеева